Magaly Medina se refirió al bochornoso incidente que protagonizaron Alessia Rovegno y Hugo García durante el concierto de Karol G en Lima, luego que fueran acusados de intentar ingresar al evento sin respetar la cola.

Al respecto, la ‘Urraca’ consideró que si ambos eran invitados de alguna marca, los miembros de seguridad debieron permitir su ingreso sin hacer cola, por lo que calificó de un desplante totalmente vergonzoso este incidente.

“Yo pienso que si son invitados de alguna marca, como ellos dijeron luego, lo más lógico es que no los hagan hacer cola, sino que una de las personas de seguridad del concierto los haga pasar, pero, de verdad, que es bien rochoso y vergonzoso que les hagan este tipo de desplante”, comentó la figura de ATV.

Si bien sacó cara por la modelo y el chico realiy, Magaly Medina dijo que probablemente no los dejaron pasar directamente al evento de la cantante colombiana porque no los conocían.

“De repente el policía no sabía quiénes eran. Muy probable que no supiera quiénes eran y dijo: ‘¿Por qué estos tienen corona?, que se creen, que vayan a hacer su cola no más’”, acotó.

Video de TikTok los delata:

En un video que circula por TikTok, Alessia Rovegno y Hugo García aparecen acompañados de un personal VIP, quien que les iba a permitir el acceso; sin embargo, un agente de la Policía cerró la reja y evitó que pasaran.

“Que haga su cola”, dijo el policía al personal VIP, quien insistió que le permitieran el acceso a la pareja. “Mira, está que le ruega para entre Hugo, ahí sí se pone fuerte el policía, ese. Asu mare, qué palta, paltaza, se paltearon”, se escucha decir a una mujer, mientras que otra grita fuertemente: “Eres un ciudadano como los demás”.

