Desde su salida de la televisión en diciembre pasado, por sus vacaciones, Magaly Medina había evitado pronunciarse sobre la polémica en torno a Melissa Paredes y la oficialización de su relación Anthony Aranda. Ahora, la conductora de espectáculos no tuvo reparos en criticar el accionar de la modelo.

Por si fuera poco, en el regreso de “Magaly TV, la firme”, Medina se refirió al futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, a quien calificó como un “pobre gato abandonado”, y al que señaló como un hombre al que le faltó afecto.

“El ‘Gato’ podía hacer ‘clic’ con cualquier persona que conociera porque el pobre ‘Gato’ es como un minino hambriento de afecto. Cualquiera que le haga así (le sobe la cabeza), que le de afecto, que le de pancito o lechecita, se lo llevaba. Es un pobre ‘Gato’ abandonado”, señaló.

“Siempre nos pareció un hombre con una necesidad extraordinaria de afecto, y claro, no pudo soportar la soledad e inmediatamente conectó con alguien que vino a llenar los vacíos emocionales que necesita. No hay que confundir necesidad de estar acompañado con amor”, añadió Medina.

Por otro lado, Medina no dudó en criticar a Melissa Paredes tras hacer oficializar su romance con el bailarín Anthony Aranda, con quien fue captada besándose mientras estaba casada con el futbolista que actualmente milita en el club Sport Boys del Callao.

“En el caso de Melissa, que le podemos decir, es una chica que sabe lo suyo, hace años que cruza la pista sola. Que no nos venga a vender su romance como uno de cuento de hadas porque no lo es, que no venga a salir orgullosa en televisión de lo que ella hizo porque eso no es para sentirse orgullosa”, precisó.

