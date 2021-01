¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina comentó que este lunes regresa a la pantalla chica totalmente recargada para brindarle al público lo mejor del mundo del espectáculo.

Y es que la popular ‘Urraca’ fue consultada por el posible pase de Jorge Benavides a ATV, quien habría decidido no volver a renovar contrato con Latina Televisión. “Ya se la di (la bienvenida) personalmente cuando hablé con él... Seguimos desmantelando a Latina”, dijo entre risas.

Por otra parte, la conductora se refirió a las diferencias que ha tenido con su colega Andrea Llosa, a quien no considera ni su amiga, ni su enemiga.

“No tengo roces con ella porque ni la veo. Creo que ella no trabaja en la avenida Arequipa, sino en otro lado, nunca me la cruzo. La conozco porque sé que labora en el canal, pero no es mi amiga ni mi enemiga, solo es otra persona que pertenece a ATV y punto”, expresó a Trome.

