La exintegrante de “Combate”, Vania Bludau, fue ampayada por las cámaras del programa de “Magaly TV, la firme” veraneando en las playas de Miami, Estados Unidos, acompañada almorzando de un misterioso galán.

Frente a estas imágenes difundidas, la popular ‘Urraca’ se animó a comentar sobre este tema. “Las personas solteras hacen eso. Esta en Miami, el solcito (...) bien parecidos no, los busca casi iguales, la diferencia es en la nariz, bien parecidos. Ojalá este no le toque jugadorazo y no le guste Tinder. Deben estar conociéndose, se le ve musculoso al chico”, expresó la periodista.

“Que haga todo el casting del mundo, que se demore y lo haga todo tranquilita, mientras, que siga paseando por Miami y conociendo a muchas personas”,

