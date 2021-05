Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para hablar sobre el regreso de Rosángela Espinoza a ‘Esto es guerra’, quién había dicho que no iba a regresar al reality de competencia.

Recordemos que la popular ‘Rous’ descartó hace una semana un posible ingreso al reality de América TV ya que se dedicaría a ser una influencer de viajes. Sin embargo, una semana después de sus declaraciones, ella regreso al programa.

“Todo un show barato, que ha terminado con su nuevo ingreso a EEG ¿ Para qué se va diciendo que no va a volver, cuando la pataleta le ha durado una semana y media?”, comenzó diciendo.

En esa línea añadió, “A la semana y media la llamaron y al toque (regresó)... Cualquiera se hace la digan un poco más, hasta lloró, pataleó, hacía berrinche y en verdad se sentía ofendida”, recordó la ‘Urraca’.

Vale indicar que la ‘chica selfie’ retornó a “Esto es Guerra” luego de haber sido suspendida por más de dos semanas por haberle faltado el respeto a ‘El Tribunal’.

“Las he extrañado un montón, mucho... Quiero empezar por aquí, ese día que me suspendieron, no me dieron la oportunidad de pedir disculpas, yo me sentí muy mal porque me dieron suspensión indefinida sin darme la oportunidad de pedir disculpas por la forma cómo me expresé”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR