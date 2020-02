Días atrás, Magaly Medina reveló en su programa que Latina le propuso a Rodrigo González retornar a sus filas, pero él lo rechazó porque no quería estar nuevamente bajo la dirección de Susana Umbert, actual gerente de producción del canal de la Av. San Felipe.

Magaly aprovechó la oportunidad para referirse a su amistad con el popular ‘Peluchín’ y recordó que ella lo ayudó a ingresar a la pantalla chica.

“Saben la amistad que me ha unido a lo largo de los años con Rodrigo González. Lo conozco desde que tenía 17 años. En este turbulento mundo de la televisión, en el que de alguna manera yo lo traje”, mencionó.

Asimismo, la periodista señaló que la personalidad de cada uno ha hecho que tengan muchas diferencias, motivo por el que han dejado de hablarse por periodos.

“Nos hemos disgustado, nos hemos peleado y tuvimos diferencias. Él es competitivo y yo también. Tenemos caracteres fuertes y a veces hemos preferido dejarnos de ver por un tiempo”, contó. “Sin embargo, nosotros que venimos conversando hace un tiempo, hoy hemos tenido una larga charla”, añadió.

La conductora de “Magaly TV: La firme” explicó por qué el exconductor de “Válgame” no acudió a su espacio para hablar directamente del tema. “Ustedes se preguntan por qué él no está acá (en su programa). Nosotros no nos vamos a juntar para hablar solamente porque un grupo de improvisados está tirando barro con ventilador por todos lados. Esa no es la fórmula”, enfatizó.

Magaly Medina también se refirió al enfrentamiento entre 'Peluchín y Karen Schwarz y defendió a Rodrigo González aduciendo que “hay una exageración poco sana e irresponsable”, al quererlo culpar de exponer a una menor de edad, en referencia a la hija de la conductora de “Mujeres al Mando”.

“No estoy defendiendo a Rodrigo porque somos amigos. Cuando he tenido que decirle algo, se lo he dicho. Pero acá no hay nada, es buscarle tres pies al gato. Dónde está la burla a su pequeña hija. Si han querido emprender una campaña de desprestigio contra él, sean más honestos”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR