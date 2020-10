Magaly Medina minimizó el trabajo hecho por Renzo Schuller en “América Hoy" y según la conductora de TV solo no la podía hacer en la conducción del programa, mientras su partner Ethel Pozo disfrutaba de sus vacaciones en Máncora con su madre Gisela Valcárcel. Como se recuerda, Janet Barboza lo acompañará por una semana en el espacio matutino de América TV.

“Pobrecito Renzo Schuller solito no la hacía. Él pasa inadvertido. Él es una presencia fantasmal. Sin Gian Piero Díaz él dejó de ser alguien. No tiene personalidad propia que le aporte a un programa de televisión”, indicó.

Asimismo, la “Urraca” dijo que (América Hoy) el último lunes no tuvo ni ningún cambio en el rating con el ingreso en modo de reemplazo de Janet Barboza. “La aguja no se ha movido del lugar, ni para adelante ni para atrás. Ha estado plantada como si no pasara nada”, refirió.