Magaly Medina preguntó qué ocurrió con los planes de internacionalizar la carrera de Yahaira Plasencia ahora que la salsera es parte del reality “Esto es guerra”.

“¿Por qué una persona prefiere quedarse en un reality y no seguir con su carrera internacional?”, preguntó la periodista en “Magaly TV La firme”.

La “urraca” explicó todos los gastos que los aspirantes a una carrera internacional tienen que realizar: “Mudarse a otra ciudad implica alquilar un departamento, significa comprar un auto o alquilar un auto, significa moverse, significa tener que contratar a una persona que le maneje la prensa, tener que contratar a un manager internacional”.

Y es que recordemos que Yahaira Plasencia anunció que iba a vivir en Miami, pero sus planes habrían cambiado tanto que esta semana reapareció como participante en “Esto es guerra”.

Según Magaly Medina, una carrera internacional “implica dinero, implica inversión”.

“¿Qué significaría para Yahaira Plasencia que se tenga que ir a Miami a alquilarse un departamento? Significa plata y bueno, ella últimamente no ha estado dando conciertos como la mayoría de los artistas, no hay conciertos, no hay presentaciones”, dijo la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina preguntó si la salsera ya no tendría los recursos para seguir financiando su carrera al lado de Sergio George:

“La pregunta sería: ¿perdió ella la posibilidad de financiación para ir a vivir a los Estados Unidos? Digo ¿no? Solo pregunto, es la única hipótesis que yo especulo o atino a lanzar para intentar explicar el porqué se quedó en “Esto es guerra, el tiempo nos dirá la verdad”.

