En la emisión del miércoles 11 de mayo de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se enteró que el futbolista Jefferson Farfán seguiría recibiendo grandes ingresos del club Alianza Lima, pese a que no está jugando debido a su fuerte lesión.

La figura de ATV se tomó varios minutos de su espacio para leer la nota informativa del diario internacional“Bitbol”, donde detallan los montos que recibe Farfán del club Alianza Lima. Incluso, califican su contrato como “faraónico y nunca antes visto en Perú”.

“El diario deportivo Bitbol, un diario especializado en deportes. Lo que dice es que Jefferson Farfán tiene un contrato faraónico nunca visto en Perú y no juega. ¿Qué ocurre cuando se ficha sin planificación deportiva y simplemente se tira de la cartera solo por el nombre de un jugador?”, leyó al inicio Magaly Medina.

“Dicen que un 82% de futbolistas brasileños ganan menos de US$252 al mes, y que el jugador (Jefferson Farfán) les dijo a un amigo: ‘Mira mi tajo, tenga la rodilla partida, aquí me operé’(…) Fondo blanquiazul pagó capricho, inédito en el fútbol peruano, la cifra es aterradora para otros clubes. US$ 600 mil anuales, Alianza Lima paga US$ 30 mil mensuales, y el Banco Pichincha contribuye con US$20 mil para contar con la leyenda blanquiazul. Este es el mejor jugador pagado en la historia del fútbol peruano”, añadió.

Ante esto, Magaly Medina cuestionó que los periodistas deportivos guarden silencio frente a esta situación.

“Además, Farfán recibió un grifo valorizado en un millón de dólares. Ay no sabía tanto chisme. ¿Por qué no nos cuentan esto los periodistas deportivos?”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR