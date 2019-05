Magaly Medina sobre la Tigresa del Oriente: "No tiene dignidad esta señora" (VIDEO)

Magaly Medina se pronunció luego de que la Tigresa del Oriente responsabilizara al programa "Magaly TV La Firme", de que no se casara con Elmer Molocho.

"Te me has caído. ¿Cómo vas a hacerme quedar mal a nivel internacional? No es posible. No tiene dignidad esta señora", dijo Magaly Medina.

Además, la periodista le aseguró a la Tigresa del Oriente de que su programa no quedó mal ni tampoco el canal. "No tigresa la única que quedo mal fuiste tú. A nosotros no nos plantaron en el altar. El canal no quedó mal. Hicimos nuestro programa. Nosotros no tuvimos al novio cobardón que se fue".

Además cuestionó lo que le habría dicho Elmer Molocho para que ahora la Tigresa del Oriente responsabilice a Magaly Medina y su programa. "¿Qué te habrá dicho?. ¿Cómo te habrá lavado el cerebro para que cambies tu versión?".

Finalmente, Magaly Medina le pidió a la Tigresa del Oriente devolver los anillos de matrimonio y los zapatos que se llevó.

