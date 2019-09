La periodista Magaly Medina le respondió a Nicola Porcella en su programa “Magaly TV La Firme” luego de que el exguerrero indicara que no ve su programa y que ahora que él no está en la televisión, no sabe de quién hablará.

Fuerte y clara, la “urraca” tildó de “ególatra” a Nicola Porcella, asegurándole que no es el único personaje en “Chollywood”.

“Hay gente bien ególatra que cree ser el centro de la atención de todo. Así como está Nicola Porcella, hablo de un montón de gente. Felizmente hay harto material y tengo un equipo de chacales que andan descubriendo como lo que descubrió la otra vez”.

Magaly Medina aseguró que su objetivo es hablar sobre lo malo y feo de la faránfula, pese a quien le pese. “Yo creo que acá están bien endiosados, que otros programas de televisión les oculten todo, les endiosen todo. Están tan acostumbrados que cuando viene alguien que no pueden controlar, se ponen muy molestos”

“No seas ególatra, el mundo no gira alrededor tuyo (...) yo hablo sobre imágenes. Mal que te pese, aquí seguiremos hablando. Mi chamba no es caerle bien a la gente, mi chamba es perder amigos y no me importa en absoluto”, añadió Magaly Medina.