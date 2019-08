La periodista Magaly Medina lamentó que el futbolista Juan Manuel “El Loco” Vargas esté pasando una difícil situación económica que ha llevado a que el Poder Judicial disponga el embargo de la casa donde vivía con su esposa Blanca Rodríguez y sus cinco hijos.

Magaly Medina dijo que espera que las cosas mejores para Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez, pues siempre le ha parecido una pareja hermosa.

“Una pena lo que está pasando él. A mí la pareja de Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez siempre me ha simpatizado muchísimo y no es un secreto a voz”, dijo la periodista en su programa “Magaly TV La Firme”.

Además, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para recordar que Tilsa Lozano le cae una persona antipática. “Por eso siempre me cayó antipática y me sigue cayendo, ya saben quién, la que se vestía con los colores de la Florentina para fastidiar”.

Tras conocer la situación económica de Juan Manuel Vargas, Tilsa Lozano opinó. “Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”.