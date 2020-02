La periodista Magaly Medina opinó sobre la separación de Nicola Porcella de Latina luego de que dijera que a Karina Rivera solo le “gilean” los gerentes de ese canal porque son los que tienen la plata.

Indignada, Magaly Medina no se calló nada y afiló la lengua para decir: “Qué clase de ignorancia estar diciéndole guapo, churro (a Nicola Porcella), pero los verdaderos comunicadores debemos tener una ética personal que nos diga: a esa persona no la voy entrevistar, no le voy adular”.

“La cantidad de músculos que tiene, no es equivalente a la cantidad de neuronas en su cerebro, porque dos veces (le ha faltado el respeto a Karina Rivera)”, añadió Magaly Medina.

La “urraca” recordó que Nicola Porcello le ha puesto una demanda y hasta lo tildó de “bruto”. “La ignorancia supina al máximo. ¿Con que cara han una demanda y le hacen perder el tiempo al Poder Judicial? Cuando no pueden tener un buen desempeño ante cámaras. Es una brutalidad, es de bruto”.

“Lindo pero bruto es su canción, es su himno. Esperemos que la próxima filtren mejor a sus conductores que quieren”, finalizó.

Magaly Medina se pronuncia sobre separación de Nicola Porcella de Latina. (Video: ATV)

