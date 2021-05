¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no dudó en arremeter contra las conductoras de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, quienes recientemente entrevistaron a Sheyla Rojas.

Y es que recordemos que la exchica reality derramó algunas lágrimas al referirse cuánto le costó separarse de su pequeño Antoñito al dejarlo ir a España junto a su padre, Antonio Pavón.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ cuestionó la ‘poca capacidad’ para entrevistar que tuvieron las presentadoras al enlazarse con la ‘Leona loca’.

“De verdad que las veo y me dan ganas de decirles, si fuera su productora: ‘lárguense de este canal, no tienen lo que hay que tener’. El hecho que sean sobonas, disforzadas, no es para lavarle la cara a alguien... No es profesional, no es ético. Qué horror”, expresó Medina muy indignada.

“Eso no lo hacen ni siquiera las desneuronadas. ¡Qué brutas! (...) En ese programa son madres y no pueden preguntar como madres. ¿Algunas de ustedes se comportaría como lo hace Sheyla? Yo creo que no”, finalizó.

