Yahaira Plasencia llegó a Lima tras pasar varios días en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, junto a Jefferson Farfán. Las cámaras del programa “Magaly TV La firme” la abordaron, pero la salsera no solo los ignoró sino que mostró un cuestionable comportamiento frente a los periodistas.

En ese sentido, Magaly Medina la llamó “maleducada" por mascar chicle en la cara de los reporteros: ”Empecemos con la que nos chotea, no nos quiere nada. Hay otros periodistas a los que la Yaha los abraza, los apapacha (...) A nosotros no ve y nos mira así, mascando su chicle la maleducada. Masca chicle la maleducada ¡bota el chicle, caracho,! ¿qué haces mascando chicle? ¿No le ha enseñado el Sergio George, no le ha enseñado que qué feo se ve una mujer así... mascando chicle tan feo? Y encima nos mira así como si nos pudiera eliminar de la faz de la Tierra, esas miradas que matan, esa nos dirige, nos tira la puerta del carro, ¿qué te hemos hecho hijita?".

La ‘urraca’ le pidió a la salsera que le baje a sus aires de diva, ya que si bien está en proceso de internacionalizarse, todavía no logra la fama que ella deseaba: “Se bota como agua sucia la mujer, todavía espérate, eres telonera todavía, todavía no le has ganado a nadie. Dice su primer concierto en Miami; no, es su primer concierto como telonera, todavía te falta un trecho bastante largo por recorrer”.

Asimismo, Magaly Medina criticó duramente que algunos periodistas sean “sobones", ya que la labor del periodista es incomodar. “A otros periodistas ella quiere, a los que la sobonean y les contesta lo que les da la gana porque como siempre le hacen preguntitas a su medida, nunca le hacen preguntas que le van a incomodar y eso no es periodista. Los periodistas estamos para incomodar, no estamos para sobonear a nadie, no estamos para tenderle alfombra de rosas a nadie. Estamos más bien para darles una dosis de ubicaína cada vez que se sienten estrellas de la canción”.

Pero eso no fue todo, ya que la periodista le recordó a la cantante que Oscar de León y Sergio George sí son estrellas de la música, mientras que Fátima Poggi es muy famosa en Miami: "Y ahí, realmente la única estrella en el escenario era Oscar de León y era Sergio George. Y la otra chica, Fátima Poggi, la peruana, la conocen más en Miami que a Yahaira. Más ubicaína por favor, ¿Una artista completa? Ay por favor, que ensaye más canto y menos baile”.