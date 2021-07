La periodista Magaly Medina arremetió contra la actriz Tatiana Astengo por las intervenciones que realiza en su cuenta de Twitter y las lecciones de “moral” que intentaría dar a la ciudadanía.

“Hay gente que su mundo se ha convertido Twitter, odiar y ser odiado les encanta, hacer hígado, botar toda esa frustración, esa rabia que tienen adentro, nada de positivo”, comentó Magaly Medina en el programa “Magaly TV La firme”.

“Tatiana Astengo es una de ellas, desde que lavó la bandera se siente la voz de nuestra conciencia, la más moral de este país, la que le dice a todo el mundo cómo deben ser pensar, cómo deben de actuar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero uno cuando tiene rabo de paja no puede ponerse en un púlpito”, agregó.

En ese sentido, Magaly Medina afirmó que ella no le da clases de moral al público: “Es como que yo me pusiera acá a querer dar cátedra de algo, no, imposible, más pecadora que yo, imposible, no puede ser, jamás me pondría a dar cátedra de nada, menos a ser ejemplo de alguien. Cada uno conoce sus limitaciones pero parece que ella no, porque no se acuerda de las veces que ha sido una comentarista bastante chabacana, desubicada, totalmente discriminatoria”.

Por este motivo, la periodista recordó las polémicas protagonizadas por Tatiana Astengo: “Solamente usa su red social para soltar cada barrabasada, como se siente por encima del bien y el mal, piensa que su voz es la única que hay que escuchar, su opinión es la única, pero sin embargo es tan mediocre esta mujer, con tan poca sensibilidad, tan poca empatía, que lo mismo le da atacar a policías, a mujeres como ella, cuando ella siempre se la da de feminista”.





