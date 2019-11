Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa para responder a Mirella Paz, quien la calificó de “vieja payasa” y "vieja mostra (monstrua)” en un video que publicó en sus redes sociales.

“¡Le afectó que le hayan sacado de Latina! Ha grabado unos videos donde no tiene nada de glamour, se le salió el barrunto. Ella que era toda modosita porque no tenía vocabulario. Ahora se le salió todo, se nos presentó como una mujer vulgar sin clase. Hicieron bien en deshacerse de ella (en Latina)", arremetió la ‘urraca’.

La conductora de espectáculos, vestida de Maléfica, resaltó que tiene 22 años en la televisión, a diferencia de la exconductora de “Mujeres al mando”.

[PUEDES VER] Mirella Paz da con palo a Magaly Medina: “vieja payasa, vieja monstrua”

“Ahora entendemos por qué siempre estaba perdida en el espacio, no tenia nada que aportar. Era un mueble más de la escenografía. Debe ser la única que no me conoce. (Yo estoy) 22 años de televisión, mamita, ¿cuánto duraste tú?”, dijo en tono burlón.

“¿De qué cantina has venido? ¿de qué antro has salido? Yo cantinera nunca he sido, con el respeto que tengo a las personas que trabajan en una cantina”; agregó.

Finalmente, opinó que Mirella Paz se mostró como “una mujer vulgar, sin clase, que no sabe responder a una crítica”: