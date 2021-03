¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar que ya no mantiene una amistad con Rodrigo González, luego que el conductor la calificara de “egocéntrica y soberbia”, por sus declaraciones sobre la polémica que se creó por el video donde Fátima Segovia habría sido acosada por un sujeto disfrazado del muñeco Silvestre.

“Creo que no se puede ir por la vida agitando las masas cuando las cosas no son graves, no hay que criticar por criticar y debemos tener tolerancia con la opinión ajena. Y respecto a nuestra amistad, bueno yo tengo un grupo pequeño de amigos con quienes estoy en permanente contacto y son como una familia. Con él tenía un contacto esporádico y generalmente solo por temas relacionados al trabajo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ comentó que el problema repetitivo de los personajes de la televisión es que pierden su esencia con el paso de los años y hasta se ‘obsesionan’ con la pantalla chica.

“Pienso que muchas personas se olvidan de su esencia cuando están frente a la ‘tele’ y la tele siempre te envanece, despierta los egos e inseguridades. A mí me agarró a los 33 años, siempre tuve ayuda psicológica porque esto es fuerte, no puedes perderte y vivir solo de la televisión, debes tener una vida personal y emocional”

“Desgraciadamente algunos personajes tienen en este medio una especie de obsesión que a la larga es dañina y con eso no estoy diciendo que él lo sea, hablo en general”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR