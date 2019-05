Magaly Medina tomará acciones legales contra Antonio Pavón tras insultos racistas: "Que se vaya" (VIDEO)

Tras los fuertes calificativos racistas emitidos por el español Antonio Pavón, la conductora de televisión Magaly Medina ha hablado fuerte y ha dado a conocer que tomará acciones legales contra este.

Magaly Medina reveló el último jueves que se viene asesorando de los abogados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): "No es que me vaya a quedar atada de manos. Hoy tuvimos una consulta con el Ministerio de la Mujer porque he sentido que Antonio Pavón ha excedido todos los límites, hemos consultado con los abogados del Ministerio de la Mujer y nos han asesorado acerca de los pasos que tenemos que tomar todas las mujeres insultadas por él y creo que todas nos vamos a unir y vamos a hacer una denuncia ante la Fiscalía", sostuvo en su programa Magaly TV, la firme.

(Antonio Pavón insultando a Aneth Acosta)

Magaly Medina contó además que Antonio Pavón le escribe fuertes mensajes a sus productores y les pide que se los muestren a la conductora perturbando la tranquilidad de su equipo de trabajo.

Con esto, la conductora de televisión aseguró que no permitirá que Pavón vuelva a insultar a otra mujer: "Y si tengo que hacer cosas para que él no vuelva a ingresar nunca más a este país ni a faltarle el respeto a ninguna otra peruana anónima o no anónima lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todas las ganas para que a otra persona no la subestime, a otra mujer peruana no la grite y para que nunca jamás diga -como dijo Moral- que le decía a Sheyla (Rojas) que 'él le había mejorado la raza', eso sí que es discriminación, es ser racista, y a mí me respetas".

Magaly Medina dijo que personalmente verá la denuncia contra Antonio Pavón -quien fue su amigo- y comentó que este debería buscar trabajo en su país de procedencia: "Vamos a armar un expediente, porque voy a ir personalmente yo, acompañada de quien me quiera acompañar y quien quiera hacer la denuncia, a denunciarte ante la Fiscalía... es lo que nos han aconsejado los abogados porque sí he llamado a la Ministra de la Mujer, a su despacho, para ver cómo frenamos a este hombre que no deberíamos darle trabajo acá, que se vaya y vaya a su país ... a ver si puede entrar a la televisión, que vaya y haga el trabajo decente que debió haber hecho porque por gusto no está fuera de la tele, se lo ha ganado a pulso".

HAY MÁS...