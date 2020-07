Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al realizar su programa desde su casa mientras espera los resultados de la prueba molecular de COVID-19.

Durante el programa, la “urraca” comentó que se sentía incómoda al estar fuera del set de “Magaly TV La firme”.

“Me siento medio rara de estar en mi casa, haciendo un programa. Siento que estoy de visita, no sé, volteo y veo mis fotografías y digo ‘ay, de verdad es mi casa’”, dijo la periodista.

“Qué rara me siento, no puedo ni bailar acá, no hay mucho espacio que digamos”, agregó.

Minutos después, Magaly Medina explicó por qué no se estaba divirtiendo tanto:

“Me acaban de preguntar que por qué no me estoy riendo tanto. De verdad es que los temas no han estado hoy día y hoy estoy en mi casa y en mi casa, sí que me río, pero es que estoy acostumbrada a estar en mi set, mi set es como mi pequeño teatro, mi pequeño circo”.

La “urraca” reveló que se encontraba en la entrada de su casa, donde habían improvisado un set de TV.

“Estoy tratando de adaptarme, me siento como pez fuera del agua. A mí me sacas de mi set y estoy como pez fuera del agua”.

Sin embargo, Magaly Medina se animó a bromear sobre los próximos programas en su casa: “Los próximos días, si es que tengo que quedarme por aquí, espero sentirme (mejor). Vamos a hacerlo del otro lado, del dormitorio mañana, para sentirme más cómoda”, señaló entre risas.

