En las últimas semanas, Pamela López ha publicado múltiples mensajes de contenido religioso en medio de los titulares que su esposo, Christian Cueva, ha protagonizado.

Magaly Medina leyó uno de sus últimos mensajes en Instagram: “Cuando conoces a Dios conoces el propósito por el cual fuiste CREAD@, nadie nace con una estructura perfecta en el camino uno va alimentándose de armas y batallas para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro PADRE. No juzguen! No señalen! No ofendan! No vivan del morbo! No desaten falsos o medias verdades! Tengan temor de Dios! El es real”, escribió Pamela López.

La ‘urraca’ le responde

Algo sorprendida, Magaly Medina ironizó sobre la esposa de Christian Cueva: “La señora de verdad cada vez con su religión... yo respeto mucho la espiritualidad y la religiosidad de las personas, pero a veces tanto mencionan a dios cuando deberían de pedirle a su creador que las ilumine en el camino, les haga ver la verdad y les presente una prueba y que ellas por fin crean”.

La ‘urraca’ señaló que en vez de mandar mensajes, Pamela López debería pedirle a su esposo que la respete. “Es lo único que creo que Pamela López tiene que pedirle a Christian Cueva, porque un hombre que realmente quiere a una mujer es leal a esa mujer y sobretodo, toda relación parte de algo fundamental, que es el respeto entre los dos. Si hay una falta de respeto (...) yo creo que ella debería ponerse a pensar que él no está preparado para una relación”.

“La única que queda humillada públicamente y mal es ella y toda su familia porque él es el que debería respetarla. Qué lastima de verdad que este hombre tenga convencida a esta señora de incluso ahora llevarla y hacerla firmar en el registro civil”, agregó.