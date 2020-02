Magaly Medina se pronunció sobre las polémicas confesiones que hicieron las cuatro hermanas de Jefferson Farfán, quienes sorprendieron a más de uno al revelar que el jugador nació cuando su padre “tenía un matrimonio”.

“¿Qué opinas de las hermanas de Farfán que han dejado a la señora Charo como la otra?”, le preguntaron a la “urraca” durante un live de Instagram.

“Bueno, esa no es una noticia que yo he compartido ni que he puesto al aire, así que mal no puedo opinar”, inició Magaly Medina; sin embargo, agregó que la madre de la “foquita”, Rosario Guadalupe, fue la que inició todas estas revelaciones.

“Lo que sí puedo decir es que la señora Charo abrió la caja de Pandora, como lo dije, frase que han repetido algunas copionas”, explicó la periodista, comentando que tuvo que recordar la denuncia que Mercedes Carrasco hizo a Jefferson Farfán para que reconozca a su hija mayor.

“Si la señora dice él es buen padre, entonces yo le digo, ya no se acuerdan parece de esto (denuncia por paternidad y alimentos) que pasó hace tiempo”, señaló.

No obstante, para la “urraca”, las hermanas de Jefferson Farfán tienen su versión de la historia y tienen derecho a contarla: “Igual estas señoritas que quieren decir que Farfán fue un hijo extramatrimonial, pues que lo digan, es su versión, es parte de su historia”.

Magaly Medina habla sobre las confesiones de las hermanas de Jefferson Farfán- diario Ojo

