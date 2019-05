Magaly Medina asegura que Tula Rodríguez quiso censurarla por tema de Javier Carmona (VÍDEO)

Magaly Medina, durante la emisión de su programa en vivo, aseguró que Tula Rodríguez llamó al canal para pedir que la conductora de 'Magaly tv, la firme' no toque más el tema de su esposo Javier Carmona.

"Tula Rodríguez está muy fastidiada porque aquí hemos hablado del tema. Está muy fastidiada al punto de que hoy Ney Guerrero, ejecutivo general del canal, ya no mi productor, se me acercó y a mi productor para decirnos que nos han pedido, que ha llamado a este canal, a decirnos que no toquemos más el tema", dijo.

Con este mensaje hacia el canal, Tula Rodríguez habría querido censurar a Magaly Medina, quien sostuvo que la productora y el canal de TV la respaldan.

"Lo siento, señora Rodríguez, yo creo que ATV es muy respetuoso de la opinión de sus periodistas. Estamos tratando el tema con toda la delicadeza que merece", contestó.

