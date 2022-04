Alzaron su voz. Magaly Medina se encuentra nuevamente en boca de todos tras el polémico ampay que lanzó hace un par de días sobre Aldo Miyashiro siéndole infiel a su esposa Erika Villalobos con su exreportera, Fiorella Retiz.

Y es que este escándalo no pudo evitar ser comentado por cientos de usuarios en redes sociales, quienes no solo reaccionaron al respecto con todo tipo de mensajes, sino que le hicieron un particular pedido a la popular ‘Urraca’: ampayar al presidente Pedro Castillo.

A través de TikTok, una joven con el usuario de ‘munhequissima’ sorprendió al pedirle a la conductora que siga al Jefe de Estado para así “sacarle los trapitos sucios” que podría tener, llevándolo así a posiblemente a dejar la presidencia del Perú.

“Ya que para la señora Magaly Medina no hay nada oculto, y ha causado más divorcios que matrimonio en cuarentena, el pueblo peruano le exige que se ponga investigar a Peter Castle (Pedro Castillo). A ver si nos hace el milagrito y podemos sacarlo de una vez, confiamos en ti”, dijo la cibernauta.

Como era de esperarse, este mensaje fue rápidamente viralizado por los usuarios en TikTok, y hasta la propia Magaly lo compartió en su cuenta oficial de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO