La periodista Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al volver a mencionar a Rodrigo González durante su programa “Magaly TV La firme”. Todo ocurrió cuando la ‘urraca’ admitía que quedó muy sorprendida cuando un paparazzi la abordó en el aeropuerto de Miami.

“Estoy acostumbrada a que mis reporteros y yo misma vaya y entreviste a la gente en la calle o en sus casas, cuando a mí me sorprenden, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (...) me sorprendió porque yo entraba apurada, había llegado un poco tarde al aeropuerto y me estaba embarcando en un vuelo y tenía que tomar un tren para llegar al otro lado del aeropuerto”, contó Magaly Medina.

“Sí, me sorprendió cuando alguien viene, un paparazzi, y me empieza a interrogar con cámara prendida. Eso le pasa hasta al más experimentado y así me pasó”, agregó.

La periodista explicó que estaba tan sorprendida que no pudo responder bien, pero prometió que volverá a acostumbrarse a las preguntas de la prensa: “Por eso mis respuestas son totalmente lacónicas (...) porque además no acostumbro ser sorprendida de esa manera, me comenzaré a acostumbrar nuevamente, lo prometo”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que, entre risas, Magaly Medina le respondió a ‘Peluchín’: “Por ahí Rodrigo González se ha burlado de mi respuesta escueta cuando me preguntan qué tal Miami y yo digo “soleado”.

“¿Qué cosa quieres que diga? ¿Qué cosa hice, cómo la pase? Eso no puedo”, agregó la ‘urraca’.

Incluso, Magaly Medina respondió a Rodrigo González y Gigi Mitre por la cantidad de equipaje que trajo desde Miami.

“Tanta duda había sobre mis maletas, mi respuesta para Gigi, para Rodrigo y para todos los que se preguntaban, sí, es cierto, porque tengo ropa de invierno que me traigo para acá y viceversa, llevo ropa de la estación, por eso es que tenía la cantidad de maletas que tenía. Ya, bueno, eso para los curiosos porque no pienso estar dándoles más relleno”.

