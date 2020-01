Esta noche, Sergio George pisará el set de Magaly Medina para el estreno de la segunda temporada de “Magaly Tv: La Firme”. En esta entrevista, el productor se “defenderá” de las palabras de la “Urraca” sobre el video de Yahaira Plasencia.

“Han visto la calidad que muestra ese video grabado en La Habana, Cuba, de la ‘Faldita’. Qué tal, compárenlo con el video hecho en Miami (‘Y le dije no’) dirigido por Sergio George [...] Es el video de cinco soles, más el de cincuenta”, comentó Medina haciendo referencia al video de “Y le dije no” de Yahaira Plasencia contra “La Faldita” de Leslie Shaw con Mau y Ricky.

“Bueno, Sergio George, si siguen haciendo trabajos como esos, realmente nadie te va a querer contratar”, sentenció Magaly Medina en setiembre.

Es por ello que Sergio George dará una entrevista en vivo donde se defenderá. “Magaly, has atacado a Yahaira, has cuestionado mi trabajo. Esta noche dímelo cara a cara, se va a acabar todo. ‘Cheers to my friend (salud, amiga)’”, dijo el productor en el adelanto del programa.

En dicho momento el productor usó su cuenta de Instagram para defenderse de las palabras de Medina. “Cantó sola, sin raperos featuring, sin cantantes conocidos (haciendo alusión a Mau y Ricky), con fans para subir los views (reproducciones en YouTube). Compañía independiente. Un género musical que no está de ‘moda’ en estos momentos mundialmente. Si no saben aprendan. Realidad", se lee en su publicación.

Cabe señalar que la entrevista concuerda con el próximo lanzamiento de Plasencia al lado del productor, quienes trabajan en una segunda canción.