Magaly Medina se mostró preocupada por la salud de Michelle Soifer luego del drástico cambio que ha sufrido debido a su operación de manga gástrica.

En su programa, la “urraca” afirmó que no está criticando a Michelle sino que tiene una inquietud sobre su salud: “No es una crítica, es una preocupación por su salud. Uno tiene que bajar de peso pero de forma saludable”.

“A ninguna mujer se le ve bien así de flaca, cuando uno baja tantos kilos de pronto. No, es una delgadez que no parece saludable”, señaló.

Asimismo, Magaly Medina lamentó que Michelle Soifer diga que está muy ocupada como para ir a terapia: “Yo creo que la salud está primero: uno tiene que verse, tiene que reflejarse saludable”.

En ese sentido, la periodista recordó que ella sufrió anorexia cuando salió de la cárcel y que pese a estar muy delgada, ella se sentía gorda.

“Esta crítica, más que crítica, es preocupación, porque si otros a tu alrededor no te dicen y tú no te estás viendo en un espejo reflejada que has perdido demasiado peso. Las personas anoréxicas, por ejemplo, que tienen esta enfermedad, no nos damos cuenta. Yo alguna vez he sido anoréxica, cuando yo estuve en prisión yo me volví anoréxica y yo no sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo no me veía delgada, me veía gorda”, concluyó.

