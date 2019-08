Magaly Medina se burló de Yahaira Plasencia luego que la salsera confirmó que había retomado su amistad con su expareja Jefferson Farfán.

Entre risas, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que la misma Yahaira Plasencia se había sacado de la clandestinidad porque la ‘Foquita’ todavía no la oficializa.

“Pero por lo menos ya ella hoy ha salido de la clandestinidad, ella ha salido, porque él no ha dicho esta boca es mía. Ella ha salido a decir ‘hemos retomado nuestra amistad’. Qué linda amistad, Han retomado la amistad y ella se queda en la casa de la “Foca” de La Planicie”, dijo Magaly Medina en su programa.

En otro momento, Magaly Medina se burló del intento de Yahaira Plasencia de arruinar su ampay al confirmar su acercamiento con Jefferson Farfán: “La Yaha dijo ‘ah no, yo mañana le quemo el pastel a la Magaly, a esa horrorosa de miércoles que me viene fastidiando, que está que me da de alma, que me descubre las mentiras’”

La conductora también invitó a Coto Hernández a que regrese de Costa Rica para que comparta con el público el video privado con Yahaira Plasencia.