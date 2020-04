Esta tarde, el futbolista Jean Deza transmitió en vivo para todos sus fanáticos y dijo estar arrepentido de todos los ampays que le hicieron cuando pertenecía a Alianza Lima.

Magaly Medina escuchó cada una de las palabras que dijo el futbolista pero ella no le creyó en lo mínimo.

“Realmente empieza arrepintiéndose y después está todo gallito. Quiere que la gente le diga ‘vamos palante’, si tú eres como los cangrejos. El peor enemigo eres tú mismo”, dijo la ‘urraca’.

“Creen que después de hacer su chanchada, cree que uno le va a dar una palmadita en el hombro. Te haces ahora la víctima, cuatro veces no son errores, eso son cosas que hiciste a consciencia, no te interesa y no respetas al equipo que te contrató, ni tu carrera futbolística”, agregó.

