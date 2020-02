Jefferson Farfán y Melissa Klug están en el ojo de la tormenta. Mientras que la “foquita” pide reducir la pensión de alimentos de sus hijos en un 60%, la chalaca afirma que él no entrega ni el 2% de su sueldo para sus pequeños y, por si fuera poco, es acusada por su exsuegra, doña Charo, de ser una “mala madre”.

Sin embargo, en medio de este enfrentamiento, Magaly Medina recordó las declaraciones que Jefferson Farfán dio hace algunos años en su programa, “Magaly TV”, donde llenaba de elogios a Melissa Klug por “estar siempre” a su lado.

“Melissa está siempre en los momentos que yo más la necesito: momentos malos, momentos buenos”, se le escucha decir a la “foquita” en este reportaje que se realizó cuando él todavía vivía con Melissa Klug en Alemania, pese a que constantemente niega esta convivencia.

Pero eso no fue todo, sino que Jefferson Farfán contó que Melissa Klug lo conoció en uno de sus “peores” momentos, cuando todavía estaba en Alianza Lima y no tenía dinero.

“Ella me conoció cuando estaba en uno de mis peores momentos, cuando recién estaba en Alianza”, dijo en ese momento Jefferson Farfán.

“De verdad que siempre he estado agradecido porque me ha apoyado cuando han venido cosas muy fuertes y ella siempre ha estado ahí. Aparte feliz de que me haya dado el hijo que tengo”, agregó.

Hoy la versión de Jefferson Farfán es totalmente contradictoria. No solamente niega haber convivido con Melissa Klug, sino que insiste en bajarle la pensión de alimentos y la demanda por hablar de él en televisión.

