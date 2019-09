La conductora de televisión, Magaly Medina, mostró un fuerte video donde Tony Rosado llama ‘cachudo’ a Jefferson Farfán por retomar su amistad con la salsera y exnovia Yahaira Plasencia.

Ante estas fuertes palabras, la presentadora de Magaly TV La firme desafió al futbolista de la selección peruana a enviarle una carta notarial al cantante de cumbia Tony Rosado.

"A ver si Jefferson Farfán que tanto le gusta enviar cartas notariales, a ver si le envía un par también a él (Tony Rosado). Todo lo que ha dicho no se lo hemos dictado por si acaso, porque los abogados de Jefferson creen que toda la gente lo que dice de Jefferson se lo dictamos nosotros, no se lo hemos dictado, yo no le he hecho el guión, eso es de su propia inspiración y de su propia cosecha son esas mentadas de madre", señaló la popular 'urraca'.