Magaly Medina salió al frente para opinar sobre la mea culpa que hizo Mario Irivarren en sus redes sociales luego de que tuviera un mal comportamiento con la policía durante una intervención.

La “urraca” recordó que es Mario Irivarren quien pierde más en esta situación porque incluso aún no está en Esto Es Guerra y quizá ya no lo llamen por esta actitud.

“Él es el que pierde más, por ejemplo él no ha entrado a Esto Es Guerra. Si lo pensaban llamar, yo creo que ahorita deben estar bien desanimados de hacerlo”, dijo Magaly Medina en “Magaly TV La Firme”.

Magaly Medina no dudó en tildarlo de “engreído” y “pedante”. “Fuera de cámaras se muestran tal y como son, así tal cual. Son malcriado, es una malcriadez, malos hábitos, de gente engreída y pedante”.

Esta tarde, luego de hablar con “Amor y Fuego” y mostrarse avergonzado, Mario Irivarren publicó un video en la que nuevamente se mostraba avergonzado por su accionar durante una intervención policial.

Mario Irivarren dijo que su accionar podría haberse llevado porque se dejó llevar por la emoción y no pensó. “A veces las personas actuamos dejándonos llevar por la emoción y no la razón. A veces estamos con la calentura del momento, hacemos y decimos cosas que no representan lo que somos”, dijo.

