Magaly Medina confesó que la actitud que tienen Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán “para negar su relación” le divierte mucho.

“A mí me dan risa todos, pero eso les ofende mucho, a mí la actitud de negar su relación entre Yahaira y Jefferson me provoca mucha risa”, dijo entre risas la polémica conductora tras ser consultada por el diario “Trome” sobre qué personajes de la farándula la divierten más.

Además, la figura de ATV reveló que el futbolista Jefferson Farfán la enjuició tras la difusión de las imágenes que lo muestran al lado de la salsera.

En otro momento, la periodista sostuvo que ella creía que la era del “ampay” había terminado. Sin embargo, reconoció que estaba equivocada.

“Yo pensé que la era era del ‘ampay’ se había acabado porque pensé que todos los tramposos de ‘chollywood’ habían aprendido a esconderse. Acuérdate que hay un búnker que se hizo famoso para esconderse de mis ‘ampays’ pero me he dado cuenta de que no estaba trabajando bien”, afirmó Magaly Medina.