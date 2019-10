Magaly Medina se fue en contra de las recientes declaraciones que hizo Jazmín Pinedo, quien habría puesto en tela de juicio el ampay que le hicieron a Mario Irivarren.

"Y si quieres decir que en mis ampays hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo. Yo no soy amiga de Mario Irivarren, ni me importa, ni me interesa, de mis ampayados no soy ni amiga, ni enemiga", dijo.

La 'urraca' también tildó de tonta a Jazmín Pinedo y puso en tela de juicio su espacio en Mujeres al mando.

"Si tú no eres periodista, boba, porque eres tonta, con qué favor... eso de tener 6 animadores, para juntar una neurona. Neuronas al mando pónganle mejor", dijo.

“Manchar mi reputación, mis ampays no los pongan en duda, no necesito 6 medias neuronas, acá solita me jareneo”, agregó la urraca.