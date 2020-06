El actor Andrés Wiese está en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por acoso sexual a través de las redes sociales.

El último lunes, el programa “Magaly TV La firme” mostró el testimonio de una menor de 17 años que habría recibido videos íntimos de parte del actor.

Poco después, la excompañera de Andrés Wiese, Mayra Couto, aseguró haber sido acosada sexualmente y haber sido víctima de bullying de parte del popular “Ricolás”.

En el avance del programa de este martes, se escucha un audio de Andrés Wiese.

“Yo no he grabado nada de lo que haya hablado contigo, yo he borrado todo”, se le escucha decir al actor en la grabación.

“¡Escándalo! Esta historia continúa”, anuncia el programa “Magaly TV La firme”.

