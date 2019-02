Magdyel Ugaz escribe conmovedora carta a su papito tras su muerte: "ya no sufres"

Magdyel Ugaz se pronunció tras la muerte de su padre ocurrida el último martes. A través de Instagram, la actriz compartió una emotiva carta que dedicó a su papá tras su partida.

"Mirarte solo me generaba amor; ternura, me provoca cuidarte y aliviarte todos esos dolores, hoy que ya transcendiste te extraño mucho, pero abrazo saber que ya no sufres y eso me calma, te amo papito", escribió la actriz en sus redes sociales.

Asimismo, Magdyel Ugaz relató anécdotas de su niñez junto a su padre y expresó lo mucho que lo amaba.

Junto al emotivo texto, la próxima conductora de Latina también publicó una fotografía en la que se le ve junto a su padre en Navidad.

La carta completa de Magdyel

"Me he quedado con tu

Olor por ratos lo siento entre mis manos y me calma

Me dejaste volar muy jovencita de tu lado y no voy negar que me lo cuestionaba a veces

el tiempo sabio me mostró que ese voto de confianza que me diste, hizo que trabajara por mi independencia, por mis sueños hasta lograrlos...

Eres y has sido fuente de mi inspiración para mi carrera, me has ayudado a conectar con mi lado más sensible y vulnerable

Alimentaste mi creatividad desde muy niña, cuando te pedía una muñeca, dibujabas unas en tus manos y con tus dedos simulabas sus piernas...

Con tu micro gigante al terminar tu ruta llegabas y me dabas vueltas y simulábamos grandes paseos

Te sentaba en tu mecedora y yo preparaba números especiales para ti, me emocionaba ver cómo celebrabas mis bailes y mis imitaciones, fuiste mi mejor público

Los últimos meses siento que nuestras almas estuvieron más conectadas que nunca, mirarte solo me generaba amor; ternura, me provoca cuidarte y aliviarte todos esos dolores, hoy que ya transcendiste te extraño mucho, pero abrazo saber que ya no sufres y eso me calma, te amo papito

Atentamente

Tu cuchuritos"

