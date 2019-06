​Magdyel Ugaz no va más en Mujeres al mando pero antes explica qué pasó | VÍDEO

La actriz, Magdyel Ugaz, sorprendió a todos al confirmar que se va del programa Mujeres al mando, tal como anunció el espacio ni bien empezó la edición de hoy.

Fue la co-conductora de espacio, Karen Schwarz quien confirmó la noticia: "hoy Magdyel Ugaz deja el programa".

¿Por qué se fue Magdyel Ugaz de Mujeres al mando?

Se conoció que los motivos del por qué Magdyel Ugaz deja el programa es debido a que se va a Europa a actuar y a cumplir otras labores que le impiden permanecer en el espacio de Latina.

Karen Schwarz no contuvo la tristeza por la partida de Magdyel Ugaz y rompió en llanto en vivo.

"Voy a agradecer al programa porque no solo me llevo un aprendizaje a nivel personal, sino profesional, me voy enamorada de estas dos mujeres y esto ha sido un privilegio, me acompañaron, me sostuvieron y me dijeron que sí podía, recuerdo que en los primeros programas no sabía ni presentar una nota, ustedes me alentaban. Quiero agradecerle a Latina por estar en este espacio donde no me sentía capaz. Me voy triste pero me voy porque quiero darle prioridad a la actuación, gracias al público por acompañarme", dijo Magdyel Ugaz en medio del llanto.

El programa Mujeres al mando, conducido hasta hoy por Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz, empezó hace unos meses a través de las pantallas del canal de la avenida San Felipe.