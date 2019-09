La actriz Magdyel Ugaz estuvo en el “Choca Huarique” del programa “En Boca de Todos” y contó un poco sobre su exrelación con el también actor Laszlo Kovacs.

Ugaz reveló como fue su primer beso con su expareja, con quien duró unos cuatro años. Esto fue para una producción televisiva.

“Yo era fan de Laszlo Kovacs y me acuerdo que era la primera vez en que tenía que dar un beso en televisión. Tenía 16 años y tenías al frente al chico que te gustaba, yo lo miraba y era churrísimo. Él me dijo que tranquila. Me dio el primer beso, yo estaba tan nerviosa, que fue un papelón. Nunca más lo volví a ver en ‘Así es la Vida’”, reveló la recordada “Teresita” de “Al Fondo Hay Sitio”.

Magdyel Ugaz también contó cómo nació el amor entre ambos. Resulta que el actor Gustavo Bueno hizo de las suyas, los convocó a los dos para ir a tomar a un bar, pero a la hora, los canceló y fueron los dos juntos. “Ahí nació el amor que tenía que florecer. Fue Gustavo Bueno quien nos hizo la “camita”. Él fue el cupido”.

Ahora Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs son amigos. “Yo he estado con Laszlo como cuatro años porque también hemos tenido como espacios en la vida e historias que nos enredaron un poco, pero ahora somos los amigos que somos”, finalizó.