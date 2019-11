Maite Perroni, actriz y cantante mexicana de 36 años, goza de gran popularidad gracias a su participación en la telenovela mexicana “Rebelde”, donde interpretó a Lupita Fernández.

Tras su paso por “Rebelde”, Maite Perroni ganó miles de seguidores que siguen cada paso de su vida personal y profesional.

La actriz concedió recientemente una entrevista al canal de Youtube de Lourdes Stephen y contó muchos detalles íntimos de su vida.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa. Y dije no me caso. Osea que a mí ya eso se me quitó”, dijo al programa de entrevistas.

También contó qué pasó tras la desintegración de RBD y con quiénes mantiene una bonita amistad.

Uno de ellos es Alfonso Herrera, el inolvidable Miguel Arango.

“Para mí hoy Poncho Herrera es una persona importante, una persona a la que le mando un mensaje y le digo ‘necesito un consejo’ y es una persona amorosa que está ahí y que incondicionalmente ha sido un amigo inteligente y sensato”, expresó la artista.

Además de Poncho Herrera, Maite dijo que aún mantiene una bonita amistad con Christian Chávez, actor que encarnó a Giovanni Méndez en la serie.

Sin embargo, no quiso referirse a Dulce María, Anahí o Christopher.