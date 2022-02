La hermana menor de Patricio Parodi, María José ‘Majo’ Parodi, se mostró emocionada al sentir las primeras pataditas de su bebé. Ella contó que ocurrió durante el partido de la selección peruana contra Ecuador.

“Me han preguntado cómo lo sentí, fue en el partido, yo estaba literal así como agarrándome la panza y sentí que estaba como con gases, me quedé concentrada y sentí una patadita, sí, como si me estuvieran pateando, y después me quedé concentrada otra vez y la sentí otra vez, o sea, fueron tres veces”, contó Majo Parodi.

“Mafer (su hermana melliza) se quedó picona ayer porque no estuvo cuando pateó”, reveló la hermana de Patricio Parodi. “Pensé que eran gases, pero fue raro y me quedé pensando qué fue eso”, escribió.

“La primera, que no estaba segura si era, la segunda, sí porque mi piel se levantó, y la tercera, también”, explicó Majo Parodi, quien se encontraba con sus amigas viendo el partido.

“Solo pateó 3 veces (2 a mí, 1 Andrea, Ivana se quedó sin sentirla jajaja, llegó tarde)”, recordó la joven nutricionista.

Poco después, Majo Parodi mostró su pancita de embarazo y pidió a su bebita que siga pateando: “Esta bebida decidió salir hoy. ¿Me pateas? Gracias”.

Fuente: Instagram Majo Parodi

