El programa ‘En boca de todos’ continúa buscando “El rostro masculino más bello de la TV”, es así que el esposo de Maju Mantilla también se encuentra participando para ganar el concurso. Sin embargo, cuando el cirujano tuvo que evaluar físicamente a la pareja de la conductora, Gustavo Salcedo, todo se salió de control.

¿El motivo? Pues la exreina de belleza no estuvo de acuerdo con todo lo dicho por el doctor Ronny de Souza.

“Tiene la nariz ancha, los párpados caídos, la punta de la nariz un poco caída, está con patas de gallo, no es un chiquillo, ya es un señor y tiene un poco de entradas también. La vejez nos golpea a todos”, comentó en vivo.

Estos comentarios dejaron en show a Maju, quien rápidamente reaccionó asegurando que su esposo es perfecto. “Doctor, gracias, pero no he sacado una cita (risas). Está todo en su sitio y muy bien, no necesita nada. Para mí está excelente, perfecto, top, por encima de los 100”, refutó.

Inclusive, el doctor volvió a decir que el puntaje que le habían dado al padre de los hijos de Maju Mantilla era muy elevado. “No es un chico feo, definitivamente, pero 93% han sido generosos”, sostuvo.

Muy al contrario de lo que piensa la presentadora, ya que volvió a asegurar que Gustavo Salcedo debería tener más que 100% en puntaje.