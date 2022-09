La trujillana es motivo de comentarios durante los últimos días, debido a que el programa que conduce, será cancelado el 28 de octubre, pero Maju Mantilla intentó desviar la atención del público al revelar lo que hizo con el premio del ‘Miss Mundo’.

Antes de ser la mujer más bella del mundo, Maju Mantilla vivió alejada de las cámaras y los espectáculos en Trujillo, pero al tener la oportunidad de participar en un certamen de belleza, se quedó en Lima, donde su vida cambio: “Cuando yo vine no tenía nada propio, yo vine por el ‘Miss Perú’ y terminé quedándome”.

Tratando de ser un poco más infidente, Rircado Rondón le recordó a Maju que recibió una gran cantidad de dinero tras coronarse como ‘Miss Mundo’, logrando que la exmodelo no revele el monto, pero sí lo que hizo con su dinero: “Es verdad, me cayó mi premio y me compré mi primer departamento en San Borja, pero ya se vendió. Ahí viví hasta que nació mi primer hijo”.

