Maju Mantilla dedicó unos minutos del programa “En Boca de Todos” para defender a su amiga Tula Rodríguez, quien fue vapuleada en redes sociales tras el fallecimiento de su madre por Covid-19.

Y es que muchos usuarios cuestionaron que Tula “aparezca” en el programa pese a la partida de su mamita. Sin embargo, lo que desconocían es que las emisiones que salieron la semana pasada fueron grabadas con anterioridad y no eran “en vivo”.

“Queremos extender nuestras condolencias ante el sensible fallecimiento de su mamá y aclarar ciertos puntos que se han comentado la semana pasada”, comenzó diciendo Maju.

“La semana pasada en las redes sociales muchas personas han criticado que por qué Tula está feliz en el programa, bailando como si nada hubiera pasado. La semana pasada todos los programas han sido grabados porque la sede de América TV aquí en Pachacamac ha estado cerrada por limpieza”, agregó la exreina de belleza.

Mantilla indicó que si hubieran salido en vivo, Tula no se hubiera presentado.

“Si hubiésemos estado en vivo, Tula no hubiese podido venir porque nosotros respetamos la tranquilidad de ella y la de su familia. Hay que respetar eso, y les pido, por favor, a las personas que no sigan comentando si no tienen conocimiento de lo que ha pasado”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR