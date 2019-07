Maju Mantilla sobre millonario de Sheyla Rojas: "debe de tener cuidado con las personas que no conoce"

Aunque América Televisión ha preferido mantenerse al margen sobre el nuevo viaje de Sheyla Rojas, los conductores de 'En boca de todos' tocaron el tema de la presentadora y las imágenes al lado del nuevo millonario que responde al nombre de Fidelio Cavalli, en Grecia.

Vanessa Terkes y Carloncho no dudaron en defender a la modelo luego de la lluvia de críticas que recibió en redes sociales. "Sheyla Rojas está en toda la libertad de divertirse", "puede besar sapos", comentaron.

"Todo el mundo tiene derecho a divertirse, si ella está en una estación de su vida que quiere compartir con amigos, no necesariamente es porque quiere entablar una relación amorosa", agregó el locutor de radio.

"Si él fuese un hombre, todos dirían wuao, ella se está divirtiendo, un besito a un sapo, no pasa nada", agregó la actriz peruana.

Maju aconseja a Sheyla

Sin embargo, Maju Mantilla no habría estado de acuerdo, ya que resaltó que Sheyla Rojas debe de tener cuidado con las personas que no conoce. "Pero igual ella tiene que tener cuidado, cuidado con las personas que no conocer, te pueden pintar pajaritos", comentó. Esto, al parecer, por la vinculación de Fidelio Cavalli y el narcotráfico.

Por otro lado, los conductores pidieron a Reinaldo Dos Santos que mire el futuro de la modelo con su nuevo saliente, Fidelio Cavalli. Y, el vidente, aseguró que esta relación no es más que una diversión, asegurando que el millonario no es la persona indicada para Shey Shey.