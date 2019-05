Maluma cierra su Instagram tras críticas por vídeo con cachorro de león |VIDEO

Maluma subió el fin de semana pasado un vídeo al lado de un cachorro de león, al cual le da besos. Sin embargo, sus seguidores criticaron el hecho ya que afirmaron que el animal estaba fuera de hábitat como si fuera la mascota del colombiano.

Hecho que lo llenó de rabia y pese a la explicación que dio después, decidió cerrar su cuenta de instagram.

En el vídeo que publicó antes de cerrar su cuenta se defendió de sus retractores. "Por qué hay gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Ustedes no entienden que ese animal estaba ahí porque lo están ayudando, lo rescataron. De lo contrario, estaría muerto", contó el cantante.

"No hablen tantas estupideces si no saben, ignorantes" finalizó furioso el cantante. Claro que muchos de sus seguidores no vio que el vídeo de Maluma tenía el hashtag #MalaMiaBJWT.

Siendo "BJWT" las siglas de Black Jaguar-Thite Tiger, una organización con sede en México que se dedica a proteger a animales con peligro de extinción.

Es más, uno de los cachorros de leones fue llamado "Maluma Baby" en honor al colaborador de dicha ONG.

HAY MÁS...