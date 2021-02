El pasado fin de semana, Saks Fifth Avenue presentó su campaña de primavera, “Here for the Future”, protagonizada por la comediante, actriz y productora Tiffany Haddish y el cantante colombiano Maluma. Dicha campaña busca celebrar a los diseñadores y artista con visión de futuro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Hawái” y “Felices los 4” compartió una fotografía del traje que utilizó para la marca, y agradeció la oportunidad de formar parte de la nueva campaña de primavera.

“Gracias a Saks Fifth Avenue por invitarme a la portada de su libro de estilo, colección primavera de 2021. #SaksStyle #SaksPartner”, escribió el colombiano como leyenda de su post, el cual cuenta con más de 200 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.

En dicha portada, Maluma luce un look de Amiri. Además, también luce otras lujosas colecciones de A-COLD-WALL*, Dries Van Noten y Saint Laurent. Como se recuerda, el colombiano mantiene un vínculo cercano al mundo de la moda.

En la publicación, el artista colombiano habló de su fundación, El arte de los sueños, con el que busca apoyar a jóvenes de riesgo y les brinda la oportunidad de empezar de nuevo en el arte. Asimismo, se refiere a su debut en el cine en “Marry Me”, al lado de Jennifer Lopez y Owen Wilson.

“Mi esperanza para el futuro es elevar a nuestra juventud y enseñarles, ya todas las generaciones, la importancia de cuidar nuestro planeta… Con mi nuevo álbum, quería centrarme en el arte visual con mi música, junto con el cuidado de la Madre Tierra. Creo que tenemos que cuidarnos unos a otros, pero, sobre todo, retribuir”, manifestó Maluma a través de un comunicado.

