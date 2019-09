El cantante Maluma compartió a través de sus redes sociales un video en el que rompe en llanto al recibir su primer avión. Se trata del “Royalty Air”, su compañía promotora y comercializadora de artes musicales.

El intérprete de “Mala Mía” grabó un video desde los minutos previos a recibir su nuevo ‘juguete’. Primero, él aparece en un bus yendo a la zona aeroportuaria: cuando llega espera por unos segundos hasta que el avión aterrice lentamente.

El colombiano no puede creerlo y empieza a abrazar a sus amigos y llorar de alegría. Una vez frente a su nave, Maluma empieza a dar saltos como un niño pequeño. Esta experiencia le sirvió al cantante para compartir una reflexión:

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. ¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a ‘Royalty Air’, con este tocamos la Luna”, dice el mensaje.

Además, Maluma pidió a todos sus fans no rendirse para ver cumplir sus sueños: “Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado: inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad”.