Maluma se confesó luego de conocer la polémica frase sobre él en el remix de GanGa, tema original de Bryant Myers. Admitió sentirse confundido por dicha referencia.

“Nunca flow Maluma, siempre Real G” es la frase que se encuentra en el coro de dicha canción donde participa Anuel AA. Luego, el mismo Bad Buny la apoyó en Twitter publicándola como frase textual.

Los seguidores del colombiano no están nada felices con la letra, mientras que el intérprete de “Felices los 4” no entiende la letra.

“No sé por qué lo hicieron. Estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny me llame o que Anuel me llame y que me digan: ‘¿sabes qué? Nunca Flow Maluma por eso’”, señaló en una entrevista para yo Soy Molusco en Instagram.

“Yo no lo entendí y me pregunté: ‘¿por qué me llegó a mí la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho a Bad Bunny lo conocí en Puerto Rico hace años en una colaboración que nunca salió”, añadió.

Por otro lado, hace poco la web Page Six señaló que el cantante fue visto con la modelo Winnie Harlow en Nueva York, pero hasta el momento alguno de ellos ha afirmado que están saliendo.