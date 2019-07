Mamá de Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano: "No dejaba tranquilo al 'Loco' Vargas”

La mamá de Angie Jibaja arremetió contra Tilsa Lozano al recordar el amorío de ella con Juan Manuel "El Loco" Vargas.

Maggie Liza, salió al frente para defender a su hija y aseguró que la conductora de Panamericana no dejaba tranquilo al exfutbolista, pese a que tenía esposa.

"Sinvergüenza la mujer después de que no dejaba tranquilos a Vargas ni a su mujer (Blanca Rodríguez), y ahora quiere dárselas de señora", dijo la madre de Angie Jibaja.

Agregó que habría hablado con Tilsa Lozano. "Yo hablé con ella para que, como madre, me entienda y entienda a Angie, y respondió que no era ella, sino los productores. Entonces me di cuenta de que no sabe lo que hace, pero todo lo dejaré en manos de Dios".

Maggie Liza también lamentó que Tilsa Lozano se preste por el rating, sabiendo que Angie Jibaja no está en sus facultades mentales por la medicación que recibe.