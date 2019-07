Mamá de George Forsyth tras denuncias de Vanessa Terkes: "Esas cosas no se hablan en público"│VIDEO

La madre del alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció por primera vez acerca de las denuncias que tiene su hijo por presunta violencia física y psicológica en agravio de su exesposa Vanessa Terkes.

"Somos gente y esas cosas no se hablan en público, se hacen calladamente y se hacen normalmente. Hay cosas en la vida que dan palo pero se sigue adelante. Cosas personales no hablo"; dijo Doña María Verónica Sommer al programa Domingo Al día.

La madre del alcalde no ha hablado de la relación de su hijo desde que se enteró "por sorpresa" del matrimonio realizado en agosto del año pasado. "Me tomó por sorpresa, cuando me lo dijeron. Fue en una cena en un restaurante de Miami. Me sorprendió, pero a la vez me alegró mucho porque solo George estaba soltero", había declarado a RPP.

George Forsyth pide respeto a su vida personal

"El que calla, respeta. y respeta los procesos como debe de ser"; dijo el burgomaestre sobre la imagen de 'agresor' que se ha formado en torno a él por las declaraciones de la actriz.

"Ya será un juez o jueza que decida si es cierto o no (lo que se dice de mí). Ya la justicia verá y tomará la decisión. Vamos a ver, esto recién comienza"; señaló.